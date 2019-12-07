الأهلي المصري يتغلب على الهلال السوداني

تغلب الأهلي المصري على ضيفه الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف وحيد في ثاني جولات المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على ستاد السلام في القاهرة.

وتقدم الفريق المصري منذ ربع الساعة الأولى عن طريق حسن الشحات، ليعزز رمضان صبحي التقدم للأهلي في الدقيقة السابعة والثلاثين من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني ورغم محاولات الأهلي استطاع لاعب الهلال أطهر الطاهر تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع من المباراة ليحقق الأهلي أول فوز له بعد الخسارة الأولى أمام النجم الساحلي التونسي فيما تعرض الهلال للخسارة الأولى ليتساوى الفريقان في رصيد النقاط بثلاثة لكل منهما.

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