الريال يفوز على اسبانيول ويصعد مؤقتا للصدارة

اعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا إثر فوزه على اسبانيول بنتيجة هدفين لصفر على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.

المباراة التي لعبت لحساب الجولة السادسة عشرة من الدوري انتهت بتفوق الريال بثنائية، حيث جاء الهدف الأول عن طريق قلب الدفاع رافاييل فاران في الدقيقة السادسة والثلاثون، فيما وقع هداف الليغا كريم بنزيما على الهدف الثاني بقدمه اليمنى في الدقيقة التاسعة والسبعين من المباراة.

وبهذا الفوز يجمع الريال أربعا وثلاثين نقطة ويعتلي صدارة الليغا في انتظار تعثر غريمه برشلونة الذي سيستضيف ريال مايوركا في الكامب نو.

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