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الريال يفوز على اسبانيول ويصعد مؤقتا للصدارة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا إثر فوزه على اسبانيول بنتيجة هدفين لصفر على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.

المباراة التي لعبت لحساب الجولة السادسة عشرة من الدوري انتهت بتفوق الريال بثنائية، حيث جاء الهدف الأول عن طريق قلب الدفاع رافاييل فاران في الدقيقة السادسة والثلاثون، فيما وقع هداف الليغا كريم بنزيما على الهدف الثاني بقدمه اليمنى في الدقيقة التاسعة والسبعين من المباراة.

وبهذا الفوز يجمع الريال أربعا وثلاثين نقطة ويعتلي صدارة الليغا في انتظار تعثر غريمه برشلونة الذي سيستضيف ريال مايوركا في الكامب نو.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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