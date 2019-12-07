إقامة بطولة السرايا السادسة للتايكواندو في طرابلس

أخبار ليبيا24

أقيمت أمس الجمعة بالعاصمة الليبية طرابلس بطولة السرايا للتايكوندو في نسختها السادسة على التوالي والتي تحمل شعار “كلنا ليبيا” وينظم البطولة نادي العلمين تحت إشراف اللجنة التيسيرية للعبة.

وشهدت البطولة مشاركة كبيرة من جميع مناطق ليبيا من الغرب والجنوب والمنطقة الوسطى الجفرة مصراتة زليتن الخمس حيث شهدت مشاركة 31 ما بين أندية وصالات رياضية وعدد الرياضيين يقارب 265 رياضي .

وشارك من المنطقة الشرقية أندية الهلال و النصر والجمارك بنغازي وصالة شبه .

يشار إلى أن البطولة كانت لفئات الأشبال والأواسط إضافة إلى منافسات الكيروجي.

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