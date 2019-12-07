الهلال السوداني يقيل مدربه بعد خسارته أمام الأهلي المصري

أعلن الهلال السوداني إقالة المدرب صلاح آدم من منصبه وذلك عقب الخسارة أمام الأهلي المصري في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

وكشفت الصفحة الرسمية للهلال عبر فيسبوك عن إقالة المدرب والذي أوضح بأنه تلقى إخطارا من إدارة النادي متمنيا التوفيق للهلال خلال المشوار في البطولة الأفريقية إضافة إلى الدوري السوداني .

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الهلال قد يلجأ إلى تعيين نجم الفريق السابق المدرب هيثم مصطفى للاستعانة بخدماته إلى حين تعيين مدرب أجنبي لتكملة ما تبقى من مواجهات أبطال أفريقيا وباقي الموسم.

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