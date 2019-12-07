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النجم الساحلي يتصدر مجموعته بالفوز على بلاتينيوم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عزز فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي من صدارته للمجموعة الثانية في تصفيات دوري أبطال أفريقيا إثر فوزه على فريق بلاتينيوم الزيمبابوي على أرضه.

وتحقق فوز الليتوال بثلاثة أهداف، اثنان منها عن طريق هداف البطولة حتى الآن المهاجم الجزائري كريم عريبي، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة والعشرين من الشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني في ثاني دقائق الشوط الثاني، فيما ختم حازم الحاج حسن الثلاثية في آخر دقائق المباراة.

وبهذا الانتصار يتصدر النجم الرياضي الساحلي مجموعته بست نقاط بعد أن فاز أيضا في مباراته الأولى على الأهلي المصري بهدف لصفر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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