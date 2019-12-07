النجم الساحلي يتصدر مجموعته بالفوز على بلاتينيوم

عزز فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي من صدارته للمجموعة الثانية في تصفيات دوري أبطال أفريقيا إثر فوزه على فريق بلاتينيوم الزيمبابوي على أرضه.

وتحقق فوز الليتوال بثلاثة أهداف، اثنان منها عن طريق هداف البطولة حتى الآن المهاجم الجزائري كريم عريبي، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة والعشرين من الشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني في ثاني دقائق الشوط الثاني، فيما ختم حازم الحاج حسن الثلاثية في آخر دقائق المباراة.

وبهذا الانتصار يتصدر النجم الرياضي الساحلي مجموعته بست نقاط بعد أن فاز أيضا في مباراته الأولى على الأهلي المصري بهدف لصفر.

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