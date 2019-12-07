4 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب ليبي

أخبار ليبيا24- خاص

انطلقت المرحلة النصف نهائية من تصويت جائزة أفضل لاعب ليبي لعام 2019 التي تطلقها أكاديمية وسباك برشلونة فرع شمال أفريقيا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وانحصر التصويت على 4 لاعبين هم حمدو الهوني وسند الورفلي ومؤيد اللافي وخالد مجدي.

وأوضح رئيس أكاديمية وسباك برشلونة فرع شمال أفريقيا محمد أحواس لـ”أخبار ليبيا24″ أن عدة جوائز تنتظر الفائز بالجائزة.

وأضاف أحواس أن الجائزة المالية ستكون 5 آلاف دولار إضافة إلى درع الذهبي وعدة جوائز أخرى كأجهزة الهواتف والرحلات السياحية وغيرها .

وكان التصويت قد انطلق قبل شهر على مرحلتين حيث بدأ التصويت بـ 16 لاعب وفي المرحلة الثانية 8 لاعبين إلى المرحلة الحالية نصف النهائي بأربعة لاعبين .

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