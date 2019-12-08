النصر وحوريا.. مواجهة مرتقبة ستحبس الأنفاس الليبية

في مواجهة مرتقبة ستحبس الأنفاس الليبية يلتقي فريق النصر منافسه حوريا كوناكري الغيني بملعب الثامن والعشرين من سبتمبر بصافرة من زمبابوي يتقدمها بيلان نكوبي.

النصر يفتقد لخدمات الثلاثي خالد المجدي بداعي تراكم البطاقات الصفراء ومهند بوعجيلة الذي تعرض للإصابة في مباراة فريقه السابقة أمام دجوليبا في مصر التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أما الغياب الأخير فسيكون للاعب عمر شحات الذي انتهى عقد إعارته من الأخضر وفضل اللاعب بالتفاهم مع الطاقم الفني ختام مشواره رفقة النصر.

الككلي سيعتمد على الأسلحة الموجودة لديه وسيقاتل على حظوظه حتى الرمق الأخير لحصد نقطة تخدمه في باقي المشوار خاصة أن حوريا يفتقد لخدمات نجمه مانديلا الذي كان سببا رئيسا في إقصاء النصر الموسم الماضي من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

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