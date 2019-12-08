اخبار الرياضة

سحب قرعة أمم أفريقيا لكرة الصالات

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات التي أقيمت بمدينة العيون المغربية منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب المغربي مستضيف البطولة.

ووضعت القرعة المنتخب الوطني إلى جانب المغربي وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر وغينيا وأنغولا وموزمبيق، حيث سيقص منتخبنا الوطني أولى مبارياته بمواجهة المغرب وفي ثاني المواجهات يلتقي منتخب جنوب إفريقيا قبل أن يواجه غينيا الاستوائية في المباراة الثالثة للمجموعة، هذا وتنطلق منافسات البطولة في الثامن والعشرين من يناير القادم.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى أمم أفريقيا بعد فوزه على الجزائر بسبعة أهداف مقابل أربعة في التصفيات المؤهلة للبطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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