سحب قرعة أمم أفريقيا لكرة الصالات

أوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات التي أقيمت بمدينة العيون المغربية منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب المغربي مستضيف البطولة.

ووضعت القرعة المنتخب الوطني إلى جانب المغربي وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر وغينيا وأنغولا وموزمبيق، حيث سيقص منتخبنا الوطني أولى مبارياته بمواجهة المغرب وفي ثاني المواجهات يلتقي منتخب جنوب إفريقيا قبل أن يواجه غينيا الاستوائية في المباراة الثالثة للمجموعة، هذا وتنطلق منافسات البطولة في الثامن والعشرين من يناير القادم.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى أمم أفريقيا بعد فوزه على الجزائر بسبعة أهداف مقابل أربعة في التصفيات المؤهلة للبطولة.

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