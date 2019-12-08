ميسي يقود برشلونة لمواصلة صدارة الليغا

قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى مواصلة صدارة الليغا بعد الفوز الكبير على ضيفه ريال مايوركا بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب الكامب نو ضمن الأسبوع السادس عشر من عمر المسابقة.

وافتتح الفرنسي أنطوان غريزمان أهداف المباراة في الدقيقة السابعة بعد تمريرة طويلة من الحارس تير شتيغن ليجد نفسه منفردا أمام مرمى الضيوف وبعدها بأربع دقائق أضاف النجم ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة عشرة من تسديدة رائعة، لكن مايوركا قلص الفارق في الدقيقة الخامسة والثلاثين عن طريق أنتي بودمير.

وسجل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة الحادية والأربعين، قبل أن يختم لويس سواريز الشوط الأول بالهدف الرابع بشكل مباغت بالكعب، وفي الشوط الثاني عاد بودمير ليقلص الفارق لمايوركا، إلا أن ميسي استطاع إحراز الهاتريك في الدقيقة الثالثة والثمانين ليقود برشلونة لتحقيق فوزه الحادي عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى أربع وثلاثين نقطة.

وواصل ريال مدريد تساويه في النقاط مع برشلونة بعدما حقق فوزا مهما على ملعب سانتياغو برنابيو أمام ضيفه إسبانيول بهدفين دون مقابل. وافتتح الفرنسي رافائيل فاران أهداف المباراة في الدقيقة السابعة والثلاثين بعد تمريرة من كريم بنزيما ليضعها يسار حارس الضيوف، وفي الشوط الثاني وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة أضاف بنزيما الهدف الثاني والذي قاد الميرينغي لتسجيل فوزه العاشر في الموسم. ليرفع الريال رصيده إلى أربع وثلاثين نقطة متساويا مع برشلونة المتصدر فيما توقف إسبانيول عند تسع نقاط في المركز ما قبل الأخير في الترتيب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية