اخبار الرياضة

انتخاب الجعفري رئيسا لنادي الاتحاد

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتخب رئيس الاتحاد العام السابق جمال الجعفري رئيسا لنادي الاتحاد لمدة أربع سنوات بعد فرز الأصوات في الانتخابات التي أقيمت في مقر النادي بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية.

وحصل الجعفري على ثقة مئتين وثمانية وأربعين صوتا بينما رفضت ستة أصوات تقلده منصب الرئيس وامتنع صوت واحد عن التصويت في الانتخابات.

وكان جمال الجعفري قد رشح نفسه للانتخابات قبل أيام قليلة لينهي مسلسل اللجان التسييرية في السنوات الأخيرة وآخرها تسييرية صلاح العزابي التي قادت مرحلة مشاركة الفريق ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي غادرها عقب خروجه على يد حسنية أكادير المغربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك