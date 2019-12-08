انتخاب الجعفري رئيسا لنادي الاتحاد

انتخب رئيس الاتحاد العام السابق جمال الجعفري رئيسا لنادي الاتحاد لمدة أربع سنوات بعد فرز الأصوات في الانتخابات التي أقيمت في مقر النادي بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية.

وحصل الجعفري على ثقة مئتين وثمانية وأربعين صوتا بينما رفضت ستة أصوات تقلده منصب الرئيس وامتنع صوت واحد عن التصويت في الانتخابات.

وكان جمال الجعفري قد رشح نفسه للانتخابات قبل أيام قليلة لينهي مسلسل اللجان التسييرية في السنوات الأخيرة وآخرها تسييرية صلاح العزابي التي قادت مرحلة مشاركة الفريق ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي غادرها عقب خروجه على يد حسنية أكادير المغربي.

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