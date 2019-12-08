“بن سبيعيني” يقود مونشنغلادباخ للفوز على البافاري

تلقى بايرن ميونخ خسارته الرابعة هذا الموسم بعد سقوطه أمام مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بهدفين مقابل هدف في قمة الأسبوع الرابع عشر من البوندسليغا.

وافتتح الجزائري رامي بن سبيعيني التسجيل في المباراة منذ الدقيقة الحادية عشرة، لكن الفريق البافاري عدل النتيجة في الدقيقة التاسعة والأربعين عن طريق الكرواتي إيفان بيريسيتش.

لكن بن سبيعيني عاد وقضى على آمال البايرن بالعودة في المباراة بعدما سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء التي أسفرت عن طرد لاعب وسط البافاري خافيير مارتينيز.

وبعد هذه الخسارة ارتقى مونشنغلادباخ للصدارة بإحدى وثلاثين نقطة، فيما تراجع بايرن ميونيخ إلى المركز السابع بأربع وعشرين نقطة.

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