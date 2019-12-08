اليونايتد يتقدم بتغلبه على السيتي في “ديربي مانشستر”

تقرير 218

استضاف ملعب الاتحاد قمة الجولة السادسة عشرة من البريمرليغ فديربي المدينة كان عنوانا بارزا خلال الأسبوع، والسيتي يسعى للتعويض بعد ابتعاده عن الصدارة ودخل اليونايتد إلى أجواء المباراة منذ البداية والويلزي دانيل جيمس كاد يباغت دفاع السيتي بتسديدة أبطل خطورتها الحارس إيدرسون.

الحارس البرازيلي اضطر للتدخل من جديد لإبعاد كرة لينغارد الأرضية بعد تمريرة من راشفورد المتألق في الفترة الأخيرة، هذا الأخير عاد من جديد ليقود هجمة وبمجهود فردي تلاعب بالدفاع وتمت عرقلته داخل منطقة الجزاء، والحكم انتظر تدخل تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء تمكن ماركوس راشفورد من إحرازها في الدقيقة الثالثة والعشرين .

وكان الشياطين الحمر الأكثر خطورة في مجريات الشوط الأول، لتكلل سيطرته بإضافة الفرنسي أنطوني مارسيال الهدف الثاني بتسديدة أرضية يسار الحارس إيدسون في الدقيقة التاسعة والعشرين منهيا الشوط الأول بتقدم مستحق .

وفي الشوط الثاني اضطر غوارديولا لإجراء تغيير بدخول أوتامندي بديلا لستونز، المدافع الأرجنتيني قلص الفارق في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة برأسية متقنة بعد ركنية نفذها رياض محرز لتنتهي المباراة بفوز مستحق للمانيو وسط فرحة للمدرب أولي سولشاير، السيتي يخسر على أرضه وأصبح يبتعد عن المحافظة على لقبه بفارق أربع عشرة نقطة عن الصدارة فيما ارتقى اليونايتد للمركز الخامس في الترتيب بأربع وعشرين نقطة ليعزز آماله في المنافسة على بطاقة مؤهلة لدوري الأبطال.

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