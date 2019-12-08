باريس يواصل الصدارة بالفوز على مونبلييه

عزز باريس سان جيرمان من صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على فريق مونبلييه بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دولاموسون لحساب الأسبوع الـ17 من الدوري.

وكان لاعب وسط باريس الأرجنتيني لياندرو باريديس قد افتتح النتيجة لصالح مونبلييه بهدف خطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الواحدة والأربعين، لكن أمراء باريس رجحوا الكفة لصالحهم في غضون سبع دقائق بثلاثية افتتحها نيمار بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة والسبعين وأضاف مبابي الثاني بعده بدقيقتين.

ثم اختتمها ايكاردي بالثالث في الدقيقة الواحدة والثمانين، ليواصل البي إس جي ابتعاده في صدارة الليغ آ بتسع وثلاثين نقطة وبفارق ثماني نقاط عن الثاني مارسيليا، فيما جاء مونبلييه ثامنا في الترتيب بأربع وعشرين نقطة.

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