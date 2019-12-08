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باريس يواصل الصدارة بالفوز على مونبلييه

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عزز باريس سان جيرمان من صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على فريق مونبلييه بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دولاموسون لحساب الأسبوع الـ17 من الدوري.

وكان لاعب وسط باريس الأرجنتيني لياندرو باريديس قد افتتح النتيجة لصالح مونبلييه بهدف خطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الواحدة والأربعين، لكن أمراء باريس رجحوا الكفة لصالحهم في غضون سبع دقائق بثلاثية افتتحها نيمار بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة والسبعين وأضاف مبابي الثاني بعده بدقيقتين.

ثم اختتمها ايكاردي بالثالث في الدقيقة الواحدة والثمانين، ليواصل البي إس جي ابتعاده في صدارة الليغ آ بتسع وثلاثين نقطة وبفارق ثماني نقاط عن الثاني مارسيليا، فيما جاء مونبلييه ثامنا في الترتيب بأربع وعشرين نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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