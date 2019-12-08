“مجتمع الرياضات الإلكترونية” يرفض تشكيل اللجنة التأسيسية

أبدى “مجتمع الرياضات الإلكترونية في ليبيا”، استغرابه من قرار رئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق، بتشكيل لجنة تأسيسية للرياضة الإلكترونية، دون إجراء أي حوار أو مشاورات.

وعبر “مجتمع الرياضات الإلكترونية”، وهو عبارة عن مظلة تجمع هواة وخبراء الرياضات الإلكترونية في ليبيا، عن رفضه للقرار مؤكدا أنه لن يعترف باللجنة التأسيسية للرياضة الإلكترونية.

واستهجن “مجتمع الرياضات الإلكترونية”، في بيان، قرار اللجنة الأولمبية دون الرجوع لمجتمع الرياضة الإلكترونية والفرق المعروفة ودون التأكد من مؤهلات وخلفية رئيس وأعضاء اللجنة المنشأة، لافتا إلى أنه يدعم أي مجهود وتنسيق في مجال الرياضات الإلكترونية في ليبيا.

وأوضح أنه يعترض بشدة على طريقة وأسلوب اختيار اللجنة، داعيا إلى التراجع عن القرار وأن يتم تقديم توضيح بالمعايير التي تم على أساسها تشكيل اللجنة واختيار أعضائها من دون أي تمثيل من مجتمع الرياضات الإلكترونية واللاعبين والفرق المعروفة في ليبيا.

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