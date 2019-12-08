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النصر يخسر في الكونفدرالية.. والفرصة متاحة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد فريق النصر نتيجة لقائه أمام فريق حوريا كوناكري الغيني بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الثانية له ضمن مباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت أهداف المباراة الثلاثة منقسمة بين الشوط الأول والثاني، حيث سجل الهدف الأول للفريق الغيني لاعبه ماكامبو في الدقيقة 12 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف بانسي الهدف الثاني في الدقيقة 75، ثم اختتم رافاييل الثلاثية في آخر دقيقة من الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذه الخسارة يتواجد النصر في المركز الأخير للمجموعة الثانية، وتجمد رصيده عند النقطة الوحيدة التي تحصل عليها من تعادله مع دجوليبا المالي في المباراة الافتتاحية، وما زال أمام النصر أربع مباريات للتعويض والترشح للدور المقبل من الكونفدرالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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