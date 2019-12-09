البحرين تتوج بكأس الخليج لأول مرة في تاريخها

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج منتخب البحرين بلقب كأس الخليج العربي الـ24، لأول مرة في تاريخه، عقب تفوقه على السعودية بـــ1-0 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب عبدالله بن خليفة، في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل هدف الفوز للبحرين المهاجم محمد الرميحي في الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني .

و افتتح الأحمر البحريني مشواره في بطولة كأس الخليج بالتعادل 0-0 أمام منتخب عمان، ثم خسر أمام نظيره السعودي بهدفين دون مقابل، قبل أن يعود من جديد، ويحقق فوزًا غاليًا على الكويت 4-2 ليتأهل للدور نصف النهائي في المركز الثاني للمجموعة الثانية بفارق الأهداف عن عمان.

وحقق منتخب البحرين فوزًا مثيرًا على العراق بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي .

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