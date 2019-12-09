منتخب الصالات.. وطموح التأهل للمونديال

أوقعت قرعة بطولة أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب وجنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية حيث ستكون مباراة الافتتاح بين المنتخب الوطني ونظيره المغربي في الثامن والعشرين من شهر يناير المقبل.

أما المجموعة الثانية فتضم منتخبات غينيا بيساو ومصر وأنغولا وغينيا بيساو حيث تنص قواعد البطولة على ترشح المنتخبين الأول والثاني من كل مجموعة لخوض مباراة نصف النهائي حيث ستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى لبطولة كأس العالم التي تستضيفها ليتوانيا.

وكان منتخب الصالات قد تأهل لبطولة أمم أفريقيا عقب فوزه ذهابا على الجزائر برباعية وفوزه إيابا في مصر بسبعة أهداف مقابل أربعة بقيادة المدرب الوطني عبدالباسط النعاس الاسم الذي لن يقود الفرسان في مغامرتهم الأفريقية.

ويسعى المنتخب الوطني في رحلته الأفريقية لتحقيق نتائج إيجابية والتأهل لبطولة العالم رغم نقص الاستعداد وتأخره في هذه الفترة.

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