تتويج ليبي ببطولة البحر المتوسط للفروسية

توج الفارس الليبي الدولي خالد عزيز بكأس بطولة سباق البحر الأبيض المتوسط للفروسية التي أقيمت في إيطاليا يوم الأحد بمشاركة عدة دول.

وتحصل عزيز على الترتيب الأول على المنظمة والترتيب الرابع في مجموع الشوط متفوقا على الدول المشاركة في الشوط وهي المغرب وروسيا والبرتغال وصربيا وفرنسا.

وتم منحه الترتيب الأول لعدم احتساب المشاركين الثلاثة الأوائل من البلد المضيف إيطاليا لعدم اشتراكهم في المنظمة.

فيما تحصل على المركز الثالث بجمع نقاط كل المشاركات السابقة في المنظمة حيث تفوقت ليبيا على كل من ايطاليا والبرتغال وصربيا وتونس والمغرب والجزائر، كما سبق لخالد عزيز الحصول على المركز الثاني في أولى مشاركاته عام 2018.

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