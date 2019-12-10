فالفيردي يؤكد غياب ميسي عن مواجهة انتر ميلان

كشف المدير الفني لفريق برشلونة إرنستو فالفيردي، أن قائد الفريق الأول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيغيب عن مواجهة إنتر ميلانو الليلة.

وكشف فالفيردي عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراته المقبلة بدوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلانو الإيطالي، والتي شهدت غياب قائد الفريق ليونيل ميسي.

و جاءت قائمة برشلونة على النحو التالي : مارك أندريه تير شتيجن ، إيفان راكيتيتش ، سيرجيو بوسكيتس ، جان كلير توديبو ، لويس سواريز ، نيتو، كليمو لونجليه ، موسى واجيه ، أنطوان جريزمان ، كارليس ألينيا ، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال ، وصامويل أومتيتي.

كما عرفت القائمة وجود كل من :جونيور فيربو ، إينياكي بينيا ، كارليس بيريز ، ريكي بويج ، أنسو فاتي ، أراوخو و مورير.

الجدير بالذكر، أن برشلونة تغلب لى إنتر ميلانو بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية.

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