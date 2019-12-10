بارتوميو يرمي الكرة في ملعب جوارديولا

قبل أيام قليلة فقط، كشف فالنتي جوارديولا والد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا عن الوجهة المحتملة القادمة لنجله في عالم التدريب.

وقال فالنتي في تصريحات تناقلتها أكثر من وسيلة إعلامية إسبانية ودولية، إن بيب جوارديولا قد يعود إلى تدريب برشلونة.

ولم ينتظر رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو طويلاً، من أجل الرد على إمكانية عودة المدرب الإسباني الناجح إلى تدريب النادي الكتالوني، لاسيما وأن جوارديولا استهل مسيرته التدريبية مع “البلوجرانا”، وقاده إلى تحقيق 14 لقباً في أربع سنوات فقط.

وقال بارتوميو، في تصريحات خص بها صحيفة “لاريبوبليكا” الشهيرة: “عودة بيب جوارديولا؟ الأمر لا يعتمد علي، فقد كان هو من قرر الرحيل عن النادي”، وأضاف: “بالنسبة لي أبواب برشلونة مفتوحة دائماً له”.

وحاليا لا يمر بيب جوارديولا بفترة جيدة على رأس الإدارة الفنية لفريق مانشستر سيتي، إذ أصبحت حظوظ “الأزرق السماوي” صعبة للغاية في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد تأخره بفارق 14 نقطة كاملة أمام المتصدر ليفربول.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أشارت مؤخراً إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي، بدأ فعلاً التفكير في خليفة لبيب جوارديولا، الذي تراجع كثيراً بالمقارنة مع الموسم الماضي. فيما أكد المدرب الإسباني في أكثر من مرة رغبته في الاستمرار حتى نهاية عقده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية