“الهوني” بالزي الرسمي لمونديال الأندية: “لا تتوقف عن السطوع حتى تعانق السماء”

أقام نادي الترجي التونسي، أمس الاثنين، حفلاً لالتقاط الصور الرسمية لمنافسات كأس العالم للأندية، بمشاركة محترفنا الدولي الليبي حمدو الهوني.

وحرص لاعبو الفريق، الذي بلغ عددهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني والإداري، على التقاط صورة جماعية بالزي الرسمي، قبل التوجه إلى العاصمة القطرية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك “الهوني”، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورتين له بالزي الرسمي، وعلق عليهما قائلاً: “لا تتوقف عن اللمعان والسطوع حتى تعانق السماء.. نسأل الله التوفيق”.

يشار إلى أن نادي الترجي التونسي، يشارك في مونديال الأندية بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا عام 2019، ونجح لاعبنا الدولي حمدو الهوني، في تسجيل اسمه بحروف من ذهب باعتباره أول لاعب ليبي يشارك في هذه البطولة، والتي لم يسبقه لاعب ليبي في المشاركة فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية