العابد لـ218: مدرب إسباني في طريقه لتدريب منتخب الصالات

قال مدير المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات طه العابد إنهم في صدد تعيين مدرب إسباني للإشراف على حظوظ الفرسان في بطولة أمم أفريقيا نهاية شهر يناير القادم والمؤهلة لبطولة كأس العالم في ليتوانيا العام القادم.

ووقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى تضم منتخبات المغرب البلد المستضيف وغينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات مصر أنغولا وموزمبيق.

وجاء تأهل المنتخب الوطني لبطولة أمم أفريقيا عقب فوزه على الجزائر ذهابا وإيابا في التصفيات للبطولة. وفور التأهل انسحب المدرب السابق عبدالباسط النعاس من تدريب الفرسان ليقع اختيار الجهاز الإداري على المدرب الإسباني.

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