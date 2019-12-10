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العابد لـ218: مدرب إسباني في طريقه لتدريب منتخب الصالات

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات طه العابد إنهم في صدد تعيين مدرب إسباني للإشراف على حظوظ الفرسان في بطولة أمم أفريقيا نهاية شهر يناير القادم والمؤهلة لبطولة كأس العالم في ليتوانيا العام القادم.

ووقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى تضم منتخبات المغرب البلد المستضيف وغينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات مصر أنغولا وموزمبيق.

وجاء تأهل المنتخب الوطني لبطولة أمم أفريقيا عقب فوزه على الجزائر ذهابا وإيابا في التصفيات للبطولة. وفور التأهل انسحب المدرب السابق عبدالباسط النعاس من تدريب الفرسان ليقع اختيار الجهاز الإداري على المدرب الإسباني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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