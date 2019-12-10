حرمان روسيا “4 سنوات” من المشاركات الرياضية

قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” في اجتماعها في مدينة لوزان السويسرية حرمان روسيا من المشاركة في كل المحافل الرياضية العالمية لمدة أربع سنوات قادمة.

وجاء قرار الإيقاف من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لوكالة المنشطات الدولية حيث يمنع القرار مشاركة الرياضيين الروس في كل الألعاب العالمية في كل الرياضات إلى حين إشعار آخر وذلك بدعوى التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافة المنشطات.

وستحرم روسيا بذلك من استضافة البطولات الدولية ولن يتمكن الرياضيون الروس من خوض منافسات جميع الألعاب في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو صيف ألفين وعشرين وكأس العالم ألفين واثنين وعشرين، كما فرضت الوادا حظرا لمدة أربعة أعوام على اللجنة الأولمبية البارالمبية الروسية، الأمر الذي سيكلفها عدم المشاركة في الألعاب البارالمبية في بكين ألفين واثنين وعشرين.

ومن المتوقع أن تطعن روسيا في قرار العقوبة الصادر في خقها أمام محكمة التحكيم الرياضية في الفترة المقبلة.

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