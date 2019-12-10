الغولف الليبي على موعد مع البطولة العربية بالمغرب

أخبار ليبيا24-خاص

يواصل المنتخب الليبي للغولف تدريباته اليومية في معسكره الاستعدادي في مدينة مراكش بالمملكة المغربية ويأتي المعسكر تحضيراً للمشاركة في استعدادا البطولة العربية التي ستنطلق في المغرب يوم الخميس المقبل .

وستشارك ليبيا في البطولة بأربع رياضيين هم أحمد ساسي ومحمد لطفي والبهلول الشكشوكي و لطفي اهويدي ويشرف على تدريبات المنتخب المدرب لطفي ساسي .

وكان المنتخب الليبي قد بدأ استعداداته للبطولة بمعسكر في تونس في خلال الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن البطولة العربية في نسختها 39 تقام بمشاركة 15 دولة عربية يقص شريطها يوم الأربعاء بحفل الافتتاح فيما تنطلق المنافسات يوم الخميس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24