الإنتر يسعى “للتأهل الغائب” إلى ثمن نهائي الأبطال

تقرير 218

ستمتلئ جنبات ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو بأكثر من سبعين ألف متفرج لمتابعة قمة الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا فلقاء الإنتر وبرشلونة في المجموعة السادسة سيكون قمة بكل ماتحمله الكلمة من معنى .

ويحتاج النيراتزوي صاحب ريادة ترتيب الدوري الإيطالي لتحقيق الفوز لضمان التأهل المباشر إلى دور الستة عشر دون الرجوع والنظر للمواجهة الأخرى في المجموعة بين بروسيا دورتموند وسلافيابراغ، الأمر الذي تجاوب معه كل جمهور الفريق الإيطالي الغائب عن دور خروج المغلوب منذ فترة طويلة .

أما برشلونة المتأهل سلفا وهو في الصدارة سيلعب مباراة ميلانو بأربحية كبيرة، وعدم تواجد أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي في قائمة المواجهة خير دليل على التركيز في المواجهات المقبلة للفريق الكاتالوني في الليغا إضافة إلى عدم وجود بيكيه وسيرجيو روبيرتو .

من المتوقع أن تتخطى مواجهة متصدري الدوري الإيطالي والإسباني أكثر من 6.5 مليون يورو من ناحية الأرباح، وبذلك سيكسر الرقم القياسي في أعلى أرباح لحضور الجمهور، التي حققتها مواجهة ديربي إيطاليا بين الإنتر وغريمه يوفنتوس في الجولة السابعة من دوري الموسم الحالي، فيما كانت أرباح مباراة الموسم الماضي بين النيراتزوري والبلوغرانا قد وصلت إلى خمسة ملايين وثمانمئة ألف يورو .

قمة كروية ستجلب الأنظار لكل متابعي الكرة الأوروبية، فالأنتر يراهن على نقاط المباراة الثلاث لضمان التأهل رسميا إلى ثمن نهائي المسابقة الأوروبية أما برشلونة فسيكون مطالبا بتقديم مباراة جيدة بنظر مدربه وعدم الخسارة التي قد تؤثر عليه قبل قمة الكلاسيكو الأسبوع المقبل.

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