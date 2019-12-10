“مواجهات مصيرية” لبطلي “التشامبيونزليغ واليوروباليغ”

تقرير 218

يرحل ليفربول حامل لقب النسخة الأخيرة لمواجهة ريد بول سالزبورغ في مواجهة تحديد مصير الفريق النمساوي في المجموعة الخامسة في مباراة مرتقبة للفريقين.

ويدخل الريدز المواجهة بكامل تشكيلته التي خاض بها المباريات الأخيرة في البريمرليغ حيث يكفي متصدر الدوري الإنجليزي التعادل مع سالزبورغ لضمان التأهل لثمن النهائي، فيما يأمل الفريق النمساوي تحقيق الفوز للتساوي مع ليفربول في النقاط والتأهل إلى دور الستة عشر في إنجاز غير مسبوق للنادي .

وفي مباراة أخرى من نفس المجموعة يستضيف نابولي على ملعبه ضيفه جينيك متذيل الترتيب حيث يسعى الفريق الإيطالي لاستعادة توازنه بعد النتائج المتراجعة في الدوري الإيطالي بتحقيق الفوز والتأهل المباشر إلى الدور القادم.

ويبحث تشيلسي عن التأهل لدور الستة عشر من المسابقة الأوروبية عندما يستضيف على ملعبه ستامفورد بريدج ضيفه ليل الفرنسي صاحب المركز الأخير في المجموعة الثامنة.

ويحتل البلوز المركز الثالث في ترتيب المجموعة بنفس النقاط مع فالنسيا برصيد ثماني نقاط خلف أياكس أمستردام المتصدر صاحب العشر نقاط والذي سيستقبل على ملعب يوهان كرويف أرينا ضيفه فالنسيا، وفي حال تحقيق الفريق اللندني الفوز في المباراة سيضمن التأهل لثمن النهائي بعد غياب عن المشاركات الأوروبية.

ويطمح المدرب فرانك لامبارد لقيادة الفريق للأدوار المتقدمة من البطولة الأغلى أوروبيا بعد قرار منحه الضوء الأخضر لتعزيز فريقه بضم اللاعبين خلال فترة الانتقالات بعد الحظر المفروض على النادي الفترة الماضية.

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