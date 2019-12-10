اخبار الرياضة

ميديفيديف يطالب بـ”استئناف” قرار إيقاف روسيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميديفيديف بتقديم استئناف ضد قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “الوادا” بمنع بلاده من المشاركة في كل المحافل الرياضية الدولية لـ4 سنوات .

وأشار ميديفيديف بأنه يجب على المنظمات الروسية التي تتعامل مع هذه القضايا أن تعمل من أجل تقديم الطعن في هذا القرار حيث أوضح أن هنالك العديد من المشاكل التي تتعلق بتعاطي المنشطات في روسيا .

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قد أعلنت عن قرار منع روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية بعد فضحية التلاعب في بيانات اختبارات المنشطات الروسية التي عانت منها الرياضة في روسيا حول الاستخدام الواسع النطاق التي تعزز الأداء بين الرياضيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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