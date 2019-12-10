ميديفيديف يطالب بـ”استئناف” قرار إيقاف روسيا

طالب رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميديفيديف بتقديم استئناف ضد قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “الوادا” بمنع بلاده من المشاركة في كل المحافل الرياضية الدولية لـ4 سنوات .

وأشار ميديفيديف بأنه يجب على المنظمات الروسية التي تتعامل مع هذه القضايا أن تعمل من أجل تقديم الطعن في هذا القرار حيث أوضح أن هنالك العديد من المشاكل التي تتعلق بتعاطي المنشطات في روسيا .

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قد أعلنت عن قرار منع روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية بعد فضحية التلاعب في بيانات اختبارات المنشطات الروسية التي عانت منها الرياضة في روسيا حول الاستخدام الواسع النطاق التي تعزز الأداء بين الرياضيين.

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