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أرسنال ينهي سلسلة الإخفاقات بانتصاره على وست هام

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن أرسنال من إنهاء سلسلة من تسع مباريات متتالية دون تحقيقه للانتصار في كل المسابقات بعدما تغلب على مضيفه وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب لندن الأولمبي في ختام الجولة السادسة عشرة من البريمرليغ.

وتأخر أرسنال في النتيجة منذ الدقيقة الثامنة والثلاثين برأسية الإيطالي أنجيلو أوغبونا، وفي الشوط الثاني عدل البرازيلي الشاب غابرييل مارتينيلي النتيجة في الدقيقة الستين، وبعدها بست دقائق تمكن الإيفواري نيكولاس بيبي من تسجيل الهدف الثاني للغانارز بطريقة رائعة، قبل أن يختتم الغابوني بيير أوباميانغ ثلاثية أرسنال في الدقيقة التاسعة والستين.

وبهذه النتيجة حقق أرسنال فوزه الخامس هذا الموسم في البريمرليغ ورفع رصيده إلى اثنتين وعشرين نقطة في المرتبة التاسعة فيما توقف وست هام عند ست عشرة نقطة ليتواجد عند المرتبة السادسة عشرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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