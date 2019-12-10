أرسنال ينهي سلسلة الإخفاقات بانتصاره على وست هام

تمكن أرسنال من إنهاء سلسلة من تسع مباريات متتالية دون تحقيقه للانتصار في كل المسابقات بعدما تغلب على مضيفه وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب لندن الأولمبي في ختام الجولة السادسة عشرة من البريمرليغ.

وتأخر أرسنال في النتيجة منذ الدقيقة الثامنة والثلاثين برأسية الإيطالي أنجيلو أوغبونا، وفي الشوط الثاني عدل البرازيلي الشاب غابرييل مارتينيلي النتيجة في الدقيقة الستين، وبعدها بست دقائق تمكن الإيفواري نيكولاس بيبي من تسجيل الهدف الثاني للغانارز بطريقة رائعة، قبل أن يختتم الغابوني بيير أوباميانغ ثلاثية أرسنال في الدقيقة التاسعة والستين.

وبهذه النتيجة حقق أرسنال فوزه الخامس هذا الموسم في البريمرليغ ورفع رصيده إلى اثنتين وعشرين نقطة في المرتبة التاسعة فيما توقف وست هام عند ست عشرة نقطة ليتواجد عند المرتبة السادسة عشرة.

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