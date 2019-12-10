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الهوني يشارك في احتفالية الترجي قبل مونديال الأندية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقامت إدارة نادي الترجي حفلا توديعيا للاعبي الفريق قبل بداية مشاركتهم ببطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر حيث يدخل الفريق التونسي البطولة بصفته بطلا لآخر نسخة لدوري أبطال أفريقيا.

الحفل شهد وجود لاعبي الفريق وفي مقدمتهم النجم حمدو الهوني الذي سيكون أول لاعب ليبي يشارك في مونديال العالم للأندية.

وسيفتتح الترجي مبارياته في مونديال الأندية عندما يلتقي الهلال السعودي بطل قارة آسيا الذي حصد اللقب بفوزه في المباراة النهائية على حساب أوراوا ريد دايمونز الياباني حيث ستكون المباراة مساء الرابع عشر من ديسمبر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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