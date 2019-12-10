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أرجنتينوس يعتلي صدارة الدوري الأرجنتيني

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استغل فريق نادي أرجنتينوس جونيورز تعثر فريق بوكا جونيور، واعتلى صدارة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وعلى الرغم من تعادله بهدف لمثله أمام إستوديانتيس في ختام الجولة الـ16 والأخيرة هذا العام، إلا أن أرجنتينيوس جونيورز وصل للنقطة الـ30 واستطاع افتكاك الصدارة من البوكا ليختتم سنة 2019 متصدرا للدوري.

وتجمّد رصيد بوكا جونيورز الذي كان متصدرا بـ29 نقطة بعد خسارته من مضيفه روزاريو سنترال بهدف نظيف في المباراة التي لعبت بينهما لحساب نفس الجولة.

والغريب أن غريمه ريفربليت أيضا خسر في نفس الوقت وبنفس النتيجة من سان لورينزو.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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