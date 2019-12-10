الأسباني ” فيرنانديز” مدربًا لمنتخب ليبيا داخل الصالات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الاتحاد الليبى لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدرب الأسبانى “خوليو فيرنانديز” للإشراف على تدريبات منتخب ليبيا داخل الصالات خلال نهائيات بطولة أمم أفريقيا افريقيا التى ستقام بالمغرب شهر يناير المقبل .

وأوضحت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي على فيسبوك أن المدرب سيستلم مهامه بداية من المعسكر التحضيري الذي سينطلق في مدينة القنيطرة المغربية يوم غد الأربعاء والذى سيتواصل لأسبوعين .

ويستعد المنتخب الليبي داخل الصالات لخوض نهائيات افريقيا في المغرب حيث يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب جنوب أفريقيا و غينيا الاستوائية والمغرب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24