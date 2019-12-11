ليبيا تحصد 3 قلائد في بطولة العالم للجمباز

أخبار ليبيا24- خاص

خطف المنتخب الوطني للجمباز ثلاث قلائد ضمن منافسات بطولة العالم للجمباز التي أقيمت في صربيا.

وجاءت القلائد الليبية بواسطة زياد عصام الشتيوي الذي توج بذهبية جهاز الحلق وحصد برونزيتين في منافسات جهازي العقلة وحصان الحلق.

ولم يحالف الحظ الرياضي رمضان الصلابي بعد تأهله للنهائيات في أربعة أجهزة وحل رابعًا في منافسات جهازي المتوازي وحصان الحلق والخامس عالميًا في مجموع الأجهزة.

فيما جاء الرياضي سعد طارق في المركز الرابع عشر عالميًا في جهاز، وحل الرياضي الصادق فلفل في الترتيب الـ28 عالميًا في الأجهزة.

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