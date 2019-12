أشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب، بلاعبه محمد صلاح، بعدما أظهر ثقته في نفسه، عقب إهدار مجموعة من الفرص، ونجح في التسجيل من زاوية ضيقة، ليقود حامل اللقب للتأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

وفاز ليفربول 2-صفر على سالزبورغ ، ليتصدر المجموعة الخامسة، حيث افتتح نابي كيتا لاعب الوسط التسجيل، قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني بقدمه اليمنى، رغم تسديد الكرة من زاوية ضيقة. وقال كلوب: “لقد لعب بشكل رائع، لكنه لم يسجل في المواقف التي كنا نتوقع منه في المعتاد أن يسجل، لكنه واصل طريقه وسجل من لمسة حاسمة وصعبة جدا”. وأضاف المدرب الألماني: “الحفاظ على التركيز والثقة في اللحظة التالية كان مذهلا. هذا هدف صعب جدا، لكنها لمسة رائعة”. وهذا الهدف رقم 11 لصلاح مع ليفربول هذا الموسم، ورفع اللاعب المصري رصيده إلى 20 هدفا مع النادي في دوري الأبطال. وسيلعب ليفربول المتصدر في المباراة المقبلة مع واتفورد متذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل.

