وقال كلوب: “لقد لعب بشكل رائع، لكنه لم يسجل في المواقف التي كنا نتوقع منه في المعتاد أن يسجل، لكنه واصل طريقه وسجل من لمسة حاسمة وصعبة جدا”.

وأضاف المدرب الألماني: “الحفاظ على التركيز والثقة في اللحظة التالية كان مذهلا. هذا هدف صعب جدا، لكنها لمسة رائعة”.

وهذا الهدف رقم 11 لصلاح مع ليفربول هذا الموسم، ورفع اللاعب المصري رصيده إلى 20 هدفا مع النادي في دوري الأبطال.

وسيلعب ليفربول المتصدر في المباراة المقبلة مع واتفورد متذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل.