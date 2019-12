قدم برشلونة الإسباني هدية ثمينة لبوروسيا دورتموند الألماني ووضعه في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي 2-1 الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وأفاد دورتموند من هذه الهدية على أكمل وجه بفوزه على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 2-1، حارما إنتر من بلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 بعد أن تقدم الى المركز الثاني بعشر نقاط مقابل سبع لفريق المدرب أنتونيو كونتي، فيما أنهى برشلونة الذي كان ضامنا تأهله والصدارة، دور المجموعات بـ14 نقطة. ويدين برشلونة بفوزه الى الشاب أنسو فاتي الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 87 بعد ثوان معدودة على دخوله أرضية الملعب، بعد أن كان فريقه السباق الى التسجيل عبر الشاب الآخر كارليس بيريز (23) قبل أن يعادل البلجيكي روميلو لوكاكو (44). أما بالنسبة للمباراة الثانية، فسجل الإنجليزي جايدون سانشو (10) ويوليان براندت (61) هدفي دورتموند، وتوماش سوشيك (43) هدف سلافيا براغ.

