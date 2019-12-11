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الشلماني عضوا بـ”لجنة الحكام” بالاتحاد العربي

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختار الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اتحاد الكرة عبد الحكيم الشلماني عضوا بلجنة الحكام في الاتحاد خلال التشكيل الجديد.

وأوضح الاتحاد العربي في بيانه تعيين الأعضاء في لجنة الحكام، حيث ضمت عبد الحكيم الشلماني من ليبيا، وخليل جلال من السعودية، وجمال الغندور من مصر وصلاح الدين أحمد من السودان ومحمد كزاز من المغرب وزكريا قناة من سوريا إضافة إلى تعيين الإماراتي علي البداوي مستشارا للجنة.

وأعلنت الأمانة العامة للاتحاد العربي عن تشكيلها لجنة الحكام الجديدة داخل الاتحاد حيث يترأسها الإماراتي غانم الغانم، واللبناني محمود الربعة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد اللبناني نائبا لرئيس اللجنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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