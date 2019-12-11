الشلماني عضوا بـ”لجنة الحكام” بالاتحاد العربي

اختار الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اتحاد الكرة عبد الحكيم الشلماني عضوا بلجنة الحكام في الاتحاد خلال التشكيل الجديد.

وأوضح الاتحاد العربي في بيانه تعيين الأعضاء في لجنة الحكام، حيث ضمت عبد الحكيم الشلماني من ليبيا، وخليل جلال من السعودية، وجمال الغندور من مصر وصلاح الدين أحمد من السودان ومحمد كزاز من المغرب وزكريا قناة من سوريا إضافة إلى تعيين الإماراتي علي البداوي مستشارا للجنة.

وأعلنت الأمانة العامة للاتحاد العربي عن تشكيلها لجنة الحكام الجديدة داخل الاتحاد حيث يترأسها الإماراتي غانم الغانم، واللبناني محمود الربعة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد اللبناني نائبا لرئيس اللجنة.

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