فيرنانديز لـ218: ليبيا لها تاريخ في كرة الصالات

كشف المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم الإسباني خوليو فيرنانديز بأنه يسعى لإعادة أمجاد الكرة الليبية لسابق عهدها داخل الصالات خلال المشاركة في بطولة أمم أفريقيا والتي سيحتضنها المغرب بداية العام المقبل.

وأبدى فيرنانديز سعادته باهتمام اتحاد الكرة، بكرة القدم الخماسية والاستقبال الذي حظي به والتوقيع مع منتخب يعد من بين الأبرز عربياً وأفريقياً.

وذكر المدرب الإسباني خلال تصريحاته أن المجموعة التي جاء فيها المنتخب الوطني صعبة للغاية لكنه أشار إلى أن التحضيرات في الفترة القادمة ستكون مكثفة لعدم التركيز في منتخبات المجموعة والدخول في الجاهزية الفنية للبطولة.

وكان خوليو فيرنانديز قد تعاقد مع إدارة اتحاد الكرة لقيادة المنتخب الوطني لكرة الصالات في البطولة الأفريقية والتي ستنطلق في يناير المقبل بالمغرب ومن المتوقع تجديد عقد المدرب عقب البطولة في حال التأهل إلى نهائيات كأس العالم واحتلاله المراكز الثلاثة الأولى في أمم أفريقيا .

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