إنتر ميلانو يودع دوري أبطال أوروبا

انتظر جمهور ملعب جوزيبي مياتزا من النيراتزوري التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الأداء المتواضع في دور المجموعات باستضافته برشلونة صاحب ريادة المجموعة وبغياب أبرز لاعبي العالم ليونيل ميسي وبتشكيلة شابة.

وكانت البداية كاتالونية بعدما انطلق كارليس بيريز من منطقة جزاء الإنتر وأرسل تسديدة قوية تصدى لها الحارس سمير هاندانوفيتش، بعدها جاء الرد عن طريق المهاجم روميلو لوكاكو بعدما راوغ واصطدم بالمدافع لينغليت أمام مرمى الكتلان.

وفي الدقيقة 18 واصل الإنتر الضغط، كما كان المهاجم لوتارو مارتينز مزعجا لدفاع برشلونة فمرر للوكاكو ومنها لبيراغي والذي وجد تألقا لافتا من الحارس البرازيلي نيتو.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الإنتر التسجيل والتقدم في النتيجة نجح كارليس بيريز من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 23 بعد خطأ في تمركز دفاع النيراتزوري ، لينهار الإنتر بصورة واضحة ويبدأ برشلونة بإضاعة أسهل الفرص عن طريق لينغليت والتي مرت بجانب القائم الأيسر.

وقلص لوكاكو قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة الفارق للإنتر بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء مانحا جرعة أمل للفريق الإيطالي قبل استراحة الشوطين.

ومع بداية الشوط الثاني دخل الإنتر بغية التسجيل لضمان التأهل، فأضاع لوكاكو أولى الهجمات لكنه وجد تألق الحارس نيتو، ليحاول بعدها لوتارو وبمجهود فردي مباغتة برشلونة بهدف خاطف لكن كرته مرت جانبا، قبل أن يدخل البديل أنسو فاتي وينهي كل آمال التأهل للإنتر بتسجيله الهدف الثاني في آخر دقائق المباراة يمين الحارس هاندانوفيتش، ليودع الإنتر المسابقة الأوروبية وينتقل إلى اليوروباليغ بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة.

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