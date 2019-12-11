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“فالنسيا وتشيلسي” يبلغان دور الـ16 في التشامبيونزليغ

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل فالنسيا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الثمين على مضيفه أياكس أمستردام بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف آرينا في الجولة السادسة من المجموعة الثامنة .

وجاء هدف الخفافيش الوحيد في المباراة عبر مهاجمه الدولي رودريغو مورينو في الدقيقة 24 من الشوط الأول ليودع أياكس أمستردام البطولة من الدور الأول متجها إلى الدوري الأوروبي، وشهدت المباراة طرد مدافع فالنسيا جابرييل باوليستا .

وبهذا الفوز تصدر فالنسيا ترتيب المجموعة بـ 11 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن تشيلسي الذي حل وصيفا فيما توقف أياكس عند 10 نقاط، بينما تذيل ليل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

والتحق تشيلسي بركب المتأهلين إلى دور الـ 16 من المسابقة الأوروبية بعد فوزه في ملعبه ستامفورد بريدج على ضيفه ليل بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وافتتح المهاجم تامي أبراهام التسجيل للبلوز في الدقيقة الــ 19 بعد تمريرة من البرازيلي ويليان ، ليضيف قائد الفريق سيزار الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 35 برأسية متقنة، لكن ليل الفرنسي قلص الفارق في الدقيقة 78 عن طريق لويك ريمي .

ليتأهل البلوز إلى ثمن النهائي وصيفا للمجموعة في المركز الثاني خلف فالنسيا ومتقدما بنقطة على أياكس أمستردام .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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