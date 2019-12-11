صلاح يقود الريدز لثمن نهائي الأبطال

تأهل حامل لقب النسخة الماضية ليفربول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا متصدرا للمجموعة الخامسة بعدما عاد بالفوز خارج أرضه على ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين دون مقابل.

وافتتح الغيني نابي كيتا أهداف المباراة في الدقيقة 57، وبعد دقيقة واحدة أضاف محمد صلاح الهدف الثاني للفريق الإنجليزي بمجهود فردي رائع .

وضمن ليفربول تصدره للمجموعة بــ 13 نقطة ،وبفارق نقطة واحدة أمام نابولي والذي تأهل هو الآخر إلى دور الــ16 بفوزه الكبير على جينيك البلجيكي برباعية نظيفة، فيما تأهل سالزبورغ إلى مسابقة الدوري الأوروبي “اليوروباليغ” .

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