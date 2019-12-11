نابولي يقيل أنشيلوتي بعد “568” يوما

أعلن نادي نابولي إقالة كارلو أنشيلوتي من منصبه مدربا للفريق بعد ساعات من تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .

وأوضح بيان نابولي الرسمي بأن إدارة النادي قد ألغت عقد المدرب أنشيلوتي ولن يكون مدربا للفريق رغم التأهل في أبطال أوروبا، مؤكدا على أن علاقة الصداقة والاحترام بين النادي ممثلا برئيسه أوريليو وأنشيلوتي ستظل مستمرة .

وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن المدرب جينارو غاتوزو قد يخلف أنشيلوتي في تدريب فريق الجنوب الإيطالي والذي يحتل المركز السابع في الدوري المحلي .

وكان نابولي قد بلغ دور الــ16 من دوري الأبطال بعد فوزه الكبير على ضيفه جينيك برباعية دون مقابل محتلا المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف المتصدر ليفربول .

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