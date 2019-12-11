الشلماني لـ218: فيرنانديز سيقود فرسان الصالات حتى أمم أفريقيا

أكد رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني في تصريحات خاص لـ218 نيوز بأن منتخب الصالات يطمح لتقديم الأداء الأفضل خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب وذلك خلال توقيع عقد انضمام المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات بالعاصمة التونسية.

وأشار الشلماني إلى أن المدرب الإسباني خوليو فيرنانديز سيستمر مع المنتخب حتى انتهاء بطولة الأمم الأفريقية في المغرب في يناير المقبل، حيث من المزمع تجديد عقده في حال تأهل فرسان الصالات إلى نهائيات كأس العالم المقررة في ليتوانيا .

وأبدى الشلماني خلال تصريحاته ثقته بتقديم المنتخب أداءاً جيداً خلال البطولة الأفريقية رغم مجموعتة القوية مع المنتخب المغربي مستضيف البطولة الذي يمتلك العديد من المحترفين قياساً بلاعبي منتخبنا الوطني .

وقدم رئيس اتحاد الكرة شكره إلى لجنة المنتخبات بكرة الصالات وكل من وقف على دعم كرة الصالات لمساهمتهم في تأهل ليبيا إلى أمم أفريقيا 2020 .

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