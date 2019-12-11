التعاقد مع مدرب إسباني ليقود منتخب ليبيا للصالات

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أعلن اتحاد كرة القدم الليبي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدرب الإسباني خوليو فيرنانديز، لقيادة منتخب كرة الصالات، فى نهائيات إفريقيا المنتظر انطلاقها بالمغرب، في يناير/كانون ثان المقبل.

وجاء التعاقد مع المدرب الإسباني، خلفا للمدير الفني الوطني، عبد الباسط النعاس.

وأوضح اتحاد الكرة الليبي، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن فيرنانديز سيبدأ مهامه خلال المعسكر التدريبي، الذي سينطلق في القنيطرة المغربية، وسيتواصل لمدة أسبوعين.

وستلعب ليبيا في المجموعة الأولى بالمسابقة، إلى جانب غينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا والمغرب.

وكان المنتخب الليبي قد حسم تأهله إلى البطولة الإفريقية، بعدما أقصى نظيره الجزائري، متفوقا عليه في مباراتي الذهاب والإياب.