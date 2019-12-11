“حُلة جديدة” تنتظر ملعب خالد بن الوليد في بدر

وصلت تباعا إلى مدينة بدر في باطن الجبل شاحنات تحمل حاويات وفي داخلها لفات من بساط العشب الصناعي، والمواد الأخرى التي تستخدم لتثبيت البساط على أرضية ملعب نادي خالد بن الوليد الرياضي في المدينة.

وبدأت أعمال الصيانة والتجهيز في الملعب منذ أشهر استعدادا لوضع آخر اللمسات في الملعب وتحويل أرضيته الترابية وتطويرها إلى العشب الصناعي وذلك كدعم مقدم من هيئة الشباب والرياضة الداعمة للرياضة في مختلف الملاعب الليبية.

ومن المقرر أن يشرع الفنيون بالعمل في تركيب الملعب قريبا كما سيكون هناك حفل افتتاح للملعب بعد استكمال عملية التركيب.

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