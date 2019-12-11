اخبار الرياضة

“حُلة جديدة” تنتظر ملعب خالد بن الوليد في بدر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت تباعا إلى مدينة بدر في باطن الجبل شاحنات تحمل حاويات وفي داخلها لفات من بساط العشب الصناعي، والمواد الأخرى التي تستخدم لتثبيت البساط على أرضية ملعب نادي خالد بن الوليد الرياضي في المدينة.

وبدأت أعمال الصيانة والتجهيز في الملعب منذ أشهر استعدادا لوضع آخر اللمسات في الملعب وتحويل أرضيته الترابية وتطويرها إلى العشب الصناعي وذلك كدعم مقدم من هيئة الشباب والرياضة الداعمة للرياضة في مختلف الملاعب الليبية.

ومن المقرر أن يشرع الفنيون بالعمل في تركيب الملعب قريبا كما سيكون هناك حفل افتتاح للملعب بعد استكمال عملية التركيب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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