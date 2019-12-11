العمراني ينهي دورة بالتنظيم الرياضي للدراجات في مصر

شارك أمين صندوق الاتحاد الليبي للدراجات سمير العمرانى، في الدورة التدريبية للتنظيم الرياضي التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من السابع حتى العاشر من ديسمبر الجاري.

وأقيمت الدورة التي بتنظيم من الاتحاد الأفريقي للدراجات معتمدة من قبل الإتحاد الدولي، وقد شارك فيها مندوبين عن دول مصر وليبيا وساحل العاج وبتسوانا وأوغندا وتشاد وغينيا والجزائر والمغرب والسودان وبورندي وليسوتو والكاميرون، وقد أشرف عليها محاضرين دوليين من مصر وفرنسا وإنجلترا.

وكان الحكم الدولي العمرانى قد شارك في الدورة السابعة عشر للمطارات التي أقيمت في تونس شهر نوفمبر الماضي.

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