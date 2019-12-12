نابولي يعين غاتوزو مدربا للفريق

عين نابولي الإيطالي جينارو غاتوزو مدربا للفريق خلفا للمدرب المقال كارلو أنشيلوتي على الرغم من قيادته الفريق للتأهل في دور المجموعات ببطولة أبطال أوروبا.

وفي أول تصريح له عقب تعيينه كمدرب للفريق قال جينارو غاتوزو إنه سيعمل بجهد لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها فريق الجنوب الإيطالي.

وعند سؤاله عن مدرب الفريق السابق أنشيلوتي قال غاتوزو إنه يعتبره بمثابة والده وسيكون سعيدا في حال استطاع تقديم جزء بسيط مما حققه أنشيلوتي خلال مسيرته التدريبية.

ويتواجد نابولي في المركز السابع في جدول الترتيب العام بالدوري الإيطالي برصيد إحدى وعشرين نقطة.

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