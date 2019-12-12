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نابولي يعين غاتوزو مدربا للفريق

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عين نابولي الإيطالي جينارو غاتوزو مدربا للفريق خلفا للمدرب المقال كارلو أنشيلوتي على الرغم من قيادته الفريق للتأهل في دور المجموعات ببطولة أبطال أوروبا.

وفي أول تصريح له عقب تعيينه كمدرب للفريق قال جينارو غاتوزو إنه سيعمل بجهد لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها فريق الجنوب الإيطالي.

وعند سؤاله عن مدرب الفريق السابق أنشيلوتي قال غاتوزو إنه يعتبره بمثابة والده وسيكون سعيدا في حال استطاع تقديم جزء بسيط مما حققه أنشيلوتي خلال مسيرته التدريبية.

ويتواجد نابولي في المركز السابع في جدول الترتيب العام بالدوري الإيطالي برصيد إحدى وعشرين نقطة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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