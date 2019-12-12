اخبار الرياضة

منتخب الصالات يصل المغرب تمهيداً لبطولة أمم أفريقيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات إلى العاصمة المغربية الرباط تمهيدا لبداية المعسكر الاستعدادي الذي يستمر لمدة أسبوعين تمهيدا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا نهاية شهر يناير القادم.

البعثة ستتوجه إلى مدينة القنيطرة المغربية التي تستضيف المعسكر بقيادة المدرب الإسباني خوليو فرنانديز الذي تعاقد معه الاتحاد العام للإشراف على حظوظ المنتخب في هذا الحدث الأفريقي.

ووقع المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات في المجموعة الأولى التي تضم المغرب المستضيف وجنوب أفريقيا وغينيا الإستوائية وتنطلق مبارياتها في الثامن والعشرين من شهر يناير.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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