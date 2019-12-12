“حَكَم ليبي” ببطولة الدوري العالمي للمواي تاي

يشارك الحكم الليبي أحمد السني في بطولة أوروبا المفتوحة للمواي التاي للشباب التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية من العاشر حتى الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي.

وتلقى السني دعوة رسمية من قبل نائب رئيس الاتحاد الأوروبي عقب موافقة رئيس الاتحاد العام محمد الزروق.

ويعتبر السني من أبرز الأسماء الشابة في التحكيم بلعبة المواي تاي وكان رئيس لجنة التحكيم في بطولة الأبطال الدولية العام الماضي والتي استضافتها دولة الجزائر.

وتم إثر بطولة العالم للكيك بوكسينغ 2019 تجديد الرخصة الدولية في التحكيم للحكم الليبي أحمد السني من قبل الاتحاد الدولي، كما تم ترشيحه إلى الماجستير المصغر في التحكيم الدولي للكيك بوكسنغ شهر مايو القادم..

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