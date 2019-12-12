منتخب الألواح الشراعية يستعد لبطولة أفريقيا

زار وفد يتكون من رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشراع والرياضات الجوية معسكر المنتخب الوطني للألواح الشراعية الذي سيمثل ليبيا في بطولة أفريقيا التي ستقام بجزيرة جربة في السادس عشر من ديسمبر الحالي حتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته.

وجاءت هذه الزيارة جاءت للوقوف على آخر استعدادات المنتخب الوطني للألواح الشراعية قبل التوجه إلى تونس لبداية المشاركة المنتظرة.

ويشارك المنتخب الوطني في هذه البطولة بخمسة رياضيين يقودهم المدرب الوطني ألياسع طارق جرافة.

وعلى هامش هذه الزيارة قام المدرب أحمد حسنين بتقديم محاضرة فنية للرياضيين من أجل الوقوف على اللوائح والقوانين الدولية المستحدثة لهذه الرياضة.

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