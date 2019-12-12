اخبار الرياضة

منتخب الألواح الشراعية يستعد لبطولة أفريقيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار وفد يتكون من رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشراع والرياضات الجوية معسكر المنتخب الوطني للألواح الشراعية الذي سيمثل ليبيا في بطولة أفريقيا التي ستقام بجزيرة جربة في السادس عشر من ديسمبر الحالي حتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته.

وجاءت هذه الزيارة جاءت للوقوف على آخر استعدادات المنتخب الوطني للألواح الشراعية قبل التوجه إلى تونس لبداية المشاركة المنتظرة.

ويشارك المنتخب الوطني في هذه البطولة بخمسة رياضيين يقودهم المدرب الوطني ألياسع طارق جرافة.

وعلى هامش هذه الزيارة قام المدرب أحمد حسنين بتقديم محاضرة فنية للرياضيين من أجل الوقوف على اللوائح والقوانين الدولية المستحدثة لهذه الرياضة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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