اخبار الرياضة

السد يتأهل لربع نهائي مونديال الأندية

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل السد القطري إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه على هينجين الفريق القادم من كالدوينيا الجديدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مباريات البطولة.

وتمكن المهاجم الجزائري بغداد بونجاح من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة والعشرين لكن الفريق الضيف سجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة والأربعين عبر لاعبه ايمي رويني.

وفي الأشواط الإضافية نجح السد في خطف الفوز بهدفيه اللذين جاءا بواسطة الثنائي عبدالكريم حسن في الدقيقة مئة وعشرة وبيدرو ميغيل في الدقيقة مئة وخمس عشرة.

وعقب هذا الفوز ضرب السد موعدا هاما مع فريق مونتري المكسيكي مساء السبت القادم ضمن مباريات الدور ربع النهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك