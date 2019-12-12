السد يتأهل لربع نهائي مونديال الأندية

تأهل السد القطري إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه على هينجين الفريق القادم من كالدوينيا الجديدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مباريات البطولة.

وتمكن المهاجم الجزائري بغداد بونجاح من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة والعشرين لكن الفريق الضيف سجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة والأربعين عبر لاعبه ايمي رويني.

وفي الأشواط الإضافية نجح السد في خطف الفوز بهدفيه اللذين جاءا بواسطة الثنائي عبدالكريم حسن في الدقيقة مئة وعشرة وبيدرو ميغيل في الدقيقة مئة وخمس عشرة.

وعقب هذا الفوز ضرب السد موعدا هاما مع فريق مونتري المكسيكي مساء السبت القادم ضمن مباريات الدور ربع النهائي.

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