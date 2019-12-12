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سان جيرمان يكتسح جالطة سراي التركي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه جالطة سراي التركي بخمسة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مجموعات أبطال أوروبا بملعب البارك دي برانس.

وافتتح ماورو ايكاردي باب التسجيل في الدقيقة الثانية والثلاثين بينما عزز بابلو سرابيا النتيجة في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وأضاف البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والأربعين وكان كليان مبابي وراء الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة والستين ليختتم كافاني خماسية فريقه في الدقيقة الرابعة والثمانين من علامة الجزاء.

فوز رفع من خلاله باريس رصيده للنقطة السادسة عشرة متصدرا المجموعة الأولى بينما تجمد رصيد الفريق التركي عند نقطتين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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